Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Tankstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitagabend, 26.08.2022 um 21:15 Uhr betrat ein männlicher Täter den Verkaufraum einer an der Ostermayerstraße gelegenen Tankstelle. Er ging direkt hinter den Kassenbereich und stieß eine 36 jährige Mitarbeiterin zur Seite. Dort nahm er Geld welches auf der Verkaufstheke lag an sich und forderte die Mitarbeiterin in akzentfreiem Deutsch auf, die Kasse zu öffnen. Da sie dieser Forderung nicht nachkam, verstaute der Täter einige Schachteln Zigaretten in einen mitgeführten Rucksack und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt,ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover der Marke Adidas. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise zum Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit, bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830

