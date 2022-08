Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fußgänger von Auto angefahren

Wuppertal (ots)

Auf der Schützenstraße kam es am 10.08.2022, um 17:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 71-jähriger Mann fuhr von einem Tankstellengelände, um die Schützenstraße in Richtung Remscheid zu befahren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen vorbeigehenden 36-jährigen Fußgänger. Bei der Kollision verletzte sich der 36-Jährige schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (jb)

