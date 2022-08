Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizeieinsatz im Haus der Integration - Städtische Mitarbeiterin verletzt

Wuppertal (ots)

Heute Vormittag (11.08.2022, 09:00 Uhr) kam es in Wuppertal-Barmen zu einem Polizeieinsatz mit einer hohen Anzahl eingesetzter Kräfte. Im Haus der Integration an der Friedrich-Engels-Allee war es zu einem Angriff auf eine 25-jährige Mitarbeiterin gekommen, die mittels eines Messers schwer verletzt worden war. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen dürfte ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger die Frau attackiert haben. Der Mann wurde vor Ort von anwesenden Personen festgehalten und von den eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in das Polizeigewahrsam überführt. Die umfangreichen Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Geschehens, dauern an. Die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde befindet sich nach inzwischen erfolgter ärztlicher Einschätzung nicht in Lebensgefahr. Sie wird stationär im Krankenhaus behandelt.

