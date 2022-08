Polizei Wuppertal

POL-W: W - Wendeunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots)

Am 10.08.2022, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 33-jähriger Mann stand mit seinem VW Golf in westlicher Richtung auf dem Parkstreifen der Friedich-Ebert-Straße, als er los fuhr und zu einem Wendemanöver ansetzte. Hierbei stieß er mit dem Motorrad (Kawasaki) eines 42-Jährigen zusammen, der aus Richtung Osten kam. Bei der Karambolage und dem Sturzgeschehen verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. (jb)

