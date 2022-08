Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugin nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Geldern (ots)

Bereits am 26. Juli 2022 hat sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Annastraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet, zu der die Polizei nun noch eine Zeugin sucht. Kurz nachdem die eingesetzten Polizeibeamten den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hatten, wandte sich eine Frau an die Besitzerin des 1er BMW, der beschädigt worden war. Sie gab an, den Unfall mitbekommen zu haben. Die Frau sei zwischen 65 und 70 Jahre gewesen. Sie hatte kurzes, graues Haar und trug wahrscheinlich ein gelbes T-Shirt. Unterwegs war die Dame vermutlich in einem größeren VW. Sie wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

