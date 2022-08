Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Radfahrer nach Sachbeschädigung und Handgreiflichkeiten gesucht

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Dienstag (23. August 2022) gegen etwa 09:45 Uhr war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Uedemer Straße in Richtung Xantener Straße (B57) unterwegs. An der Kreuzung zur B57 wollte er weiter geradeaus auf die Reeser Straße fahren, hielt aber zunächst an der Haltelinie an. Als er sich nach eigenen Angaben zur Sichtlinie weiter vortasten wollte, kam von rechts ein Radfahrer, der auf dem Radweg die Einmündung der Uedemer Straße queren wollte. Der Autofahrer sagte aus, er hätte dem Radfahrer Platz machen wollen, dies sei aber Verkehrsbedingt nicht möglich gewesen. Daraufhin sei der Radfahrer aggressiv geworden und mit seinem Rad vorsätzlich gegen den Skoda des 58-Jährigen gestoßen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Autofahrer stieg daraufhin aus. Seinen Angaben nach sei der Radfahrer dann handgreiflich geworden, habe ihn gewürgt und leicht verletzt. Danach flüchtete er.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,90m groß, sportlich gebaut, - graue, wellige und längere Haare, - etwa 45 Jahre alt - Brillenträger, - Bekleidet mit einem blauen Shirt oder beige-farbener, kurzer Hose.

Der Mann war auf einem Mountainbike mit dickeren Rädern unterwegs. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell