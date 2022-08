POL-KLE: Geldern - Weiterer GPS-Tracker aus Traktor gestohlen

Geldern (ots) - Am Mittwoch (24. August 2022), im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es am Südwall in Geldern zu einer Unfallflucht. Eine 66-jährige Fahrzeughalterin aus Geldern, hatte Ihren blauen BMW in Fahrtrichtung Bahnhofstraße auf dem Parkstreifen abgestellt. Als die Halterin zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie drei Kratzer an der Beifahrertüre sowie einen Aufkleber auf dem Heck des Fahrzeugs ...

