Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrzeug zerkratzt und beklebt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (24. August 2022), im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es am Südwall in Geldern zu einer Unfallflucht. Eine 66-jährige Fahrzeughalterin aus Geldern, hatte Ihren blauen BMW in Fahrtrichtung Bahnhofstraße auf dem Parkstreifen abgestellt. Als die Halterin zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie drei Kratzer an der Beifahrertüre sowie einen Aufkleber auf dem Heck des Fahrzeugs fest. Das Motiv des Aufklebers zeigte zwei mit dem Rücken aneinander gelehnte Personen und den Schriftzug "Schlechter Eindruck". Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

