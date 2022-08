Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (19. August 2022) gegen 11:40 Uhr war eine Neunjährige nach der Schule auf dem Heimweg und lief über den kombinierten Geh- und Radweg an der Biegstraße in Richtung Fliederweg. Noch vor der Schule kam es laut ihren Angaben zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines unbekannten Mannes, der ihr entgegenkam. Der Radfahrer habe sie "angerempelt", weder das Mädchen noch der Mann seien aber gestürzt. Der Unbekannte habe kurz angehalten und sich bei dem Kind erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Obwohl das Mädchen dies verneint habe, sei der Radfahrer aber in Richtung Twistedener Straße weitergefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die neunjährige leicht verletzt. Der Radfahrer wird beschrieben als älterer Herr mit grau-weißen Haaren. Er trug einen Hut und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Er und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

