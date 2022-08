Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung an KFZ

Kleve (ots)

Am Samstag (20. August 2022) kam es gegen 20:35 Uhr in Kleve zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Audis, war mit seinem Fahrzeug auf der Hagschestraße unterwegs, als eine Bierflasche auf das Fahrzeug geworfen wurde. Der Fahrzeugführer führte ein folgenloses Ausweichmanöver durch und kam zum Stehen. Das KFZ wurde durch die geworfene Flasche im hinteren Bereich der Fahrerseite, an der Hintertür, am Kotflügel sowie an der Felge beschädigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell