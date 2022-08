Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Verkehrsunfälle beim Abbiegen

Rad Fahrende verletzt

Schulterblick nicht vergessen!

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstagmittag (23. August 2022) ereignete sich in Goch ein Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Autofahrerin aus Goch beim Rechtsabbiegen in die Gartenstraße einen 17-jährigen Radfahrer übersah, der sich auf dem Radweg befand. Nur wenige Stunden später, am Dienstagabend kam es in Kleve-Kellen zu einem ganz ähnlichen Unfall, als ein 21-jähriger Autofahrer eine 43-jährige Radfahrerin übersah, während er auf den Klever Ring abbog. In beiden Fällen wurden die Rad Fahrenden leicht verletzt.

Die Polizei wendet sich aus gegebenem Anlass mit dem wichtigen Appell an alle Fahrzeugführer, beim Abbiegen, den Schulterblick nicht zu vergessen und auch aus beiden Richtungen mit Rad Fahrenden zu rechnen. Oft gibt es nur einen Radweg entlang der Fahrbahn und diese sind dann für beide Richtungen freigegeben. An diesen Stellen ist unter dem Verkehrszeichen "Vorfahrt achten!" das kleine Zusatzschild "Radfahrer kreuzen" angebracht, das das Piktogramm eines Fahrrades zeigt und darunter zwei schwarze Pfeile in entgegengesetzte Richtung. Hier ist besondere Vorsicht geboten! (ms)

