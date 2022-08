Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht nach Kollision

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Rees (ots)

Am Dienstag (23. August 2022) gegen 11:20 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Gerhard-Strom-Straße in Rees. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam dabei, aus bislang ungeklärten Gründen, von der Straße ab und touchierte einen Zaun. Durch die Kollision wurde der Zaun an vier Zaunelementen und drei Zaunpfosten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

