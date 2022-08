Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Baucontainer - Arbeitsmaterialien entwendet

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19. August 2022), 14:30 Uhr bis Montag (22. August 2022), 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Baucontainer am Rodenbusch in Geldern. Die Täter hebelten ein Vorhängeschloss an dem Container auf und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

