Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl

Motorroller mit dem Kennzeichen 267LBL entwendet

Issum-Sevelen (ots)

Am Sonntag (21. August 2022) gegen 15:00 Uhr hatte der Besitzer eines Motorrollers sein Fahrzeug vor einem Haus am Dammweg abgestellt. Am Montag (22. August 2022) gegen 12 Uhr war der Roller jedoch nicht mehr da. Unbekannte Täter hatten das Kleinkraftrad der Marke Kymco offenbar entwendet. Der rote Roller trug das Versicherungskennzeichen 267LBL. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell