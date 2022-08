Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Opel Astra beschädigt

Rees (ots)

Am Sonntag (21. August 2022) zwischen 09:50 und 16:00 Uhr wurde ein Opel Astra beschädigt, der in einer Parkbucht hinter dem Reeser Rathaus abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am hinteren linken Kotflügel und Stoßfänger des Autos. Ohne seine Personalien zurückzulassen, setzte der Verursacher seinen Weg jedoch fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell