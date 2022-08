Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

32-Jähriger erleidet tödliche Verletzungen

Issum (ots)

Am Montag, 22. August 2022, kam es gegen 20.50 Uhr in Issum zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Issum befuhr mit seinem PKW VW die Bundesstraße 58 (Weseler Straße) aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Issum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden LKW mit Auflieger. Der 32-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 60-jährige LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Verstorbenen werden durch den Opferschutz der Klever Polizei betreut. Zur Unfallaufnahme wurden ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass eventuell weitere Fahrzeuge am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnten. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250, zu melden.

