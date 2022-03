POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Meinerzhagen (ots) - Der Besitzer eines Peugeot J5 Wohnmobils meldete sich am Mittwoch auf der Polizeiwache in Meinerzhagen. Unbekannte hatten zwischen 09.03 und 21.03. offenbar versucht das Fahrzeug zu entwenden. Es stand in dem Zeitraum auf einem Parkplatz an der Genkeler Straße geparkt. Die Täter hatten offenbar die Schlösser dreier Türen beschädigt und versucht das Lenkradschloss zu knacken. Sie scheiterten. ...

mehr