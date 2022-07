Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Fund zweier toter Männer - Leichen obduziert

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Leichname der beiden 53 Jahre alten Männer, die am Montag (11.07.2022) tot in einem Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße aufgefunden wurden (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 11.07.2022 unter https://t1p.de/43gnq und vom 12.07.2022 unter https://t1p.de/seovp) sind am Mittwoch (13.07.2022) in der Gerichtsmedizin obduziert worden. Zur Klärung der genauen Todesumstände sind nun weitere Ermittlungen und Untersuchungen notwendig, so hat die Staatsanwaltschaft ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

