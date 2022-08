Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Auffahrunfall

59-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Geldern-Vernum (ots)

Am Montagnachmittag (22. August 2022) gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Vernumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann aus Geldern wollte von der Vernumer Straße nach links in eine Einfahrt abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Ein hinter ihm fahrender 82-Jähriger aus Geldern nahm das nach ersten Erkenntnissen zu spät wahr und fuhr mit seinem Jaguar-PKW auf den Kia Picanto des 59-Jährigen auf. Der Kia geriet die Wucht des Aufpralls neben die Fahrbahn und stieß mit einem Baum zusammen.

Ein Streifenwagen befuhr zu diesem Zeitpunkt die Vernumer Straße in entgegengesetzte Richtung, die Besatzung sah den Verkehrsunfall unmittelbar mit an. Die Beamten kümmerten sich um den schwerverletzten 59-Jährigen, bis die hinzugerufenen Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Der 82-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei setzte eine Drohne zur Unfallaufnahme ein, die beiden PKW wurden sichergestellt. (cs)

