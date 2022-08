Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - LKW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die offenbar ein unbekannter LKW-Fahrer begangen hat. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte am Montag (22. August 2022) um kurz nach Mitternacht Schäden an einem Verkehrszeichen, einem Leitpfosten und einem Baum am Fahrbahnrand der Niersstraße. Der genaue Unfallort liegt in Fahrtrichtung zur Kreuzung Hetzerter Straße betrachtet etwa 200 Meter vor der Kreuzung. An der beschriebenen Stelle blieben Fahrzeugteile eines LKW zurück, unter anderem der rechte Außenspiegel. Vermutlich ist der unbekannte LKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat Baum, Schild und Pfosten beschädigt, dann aber seinen Weg fortgesetzt ohne sich weiter darum zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

