Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupferkabel gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein über 200 Meter langes Kupferkabel haben Diebe in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Straße "Am Hühnerbusch" in Rodenbach gestohlen. Irgendwann zwischen 15 Uhr und 7:30 Uhr machten sich Unbekannte an dem Kabel zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass das Kabel von den Dieben vor Ort zerschnitten und mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Schaden wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Dienstag Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wo wurde Kupferkabel zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

