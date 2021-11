Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober ist es im Föhrenweg zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf gekommen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug mittels unbekannten Gegenstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Telefonnummer 05923/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell