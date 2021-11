Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Fensterscheibe eines Restaurants an der Neustadtstraße in Haselünne eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

