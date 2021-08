PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Radfahrer bei Unfall verletzt+++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln+++Diebstahl von PKW+++

Limburg (ots)

1. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Hünfelden-Dauborn, Laistraße, Samstag, 31.07.2021, 19:10 Uhr

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer und ein 26-jähriger Fahrer eines PKW VW Golf befuhren in dieser Reihenfolge die Laistraße in Hünfelden-Dauborn in Richtung der Nassauer Straße. Der Fahrzeugführer setzte in dem Moment zum Überholen an als sich der Radfahrer entschied nach links in ein Grundstück einzufahren. Ein Handzeichen zum Abbiegen wurde nicht gegeben. Bei der Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt 2200EUR.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Runkel-Steeden, Steedener Hauptstraße, Sonntag, 01.08.2021, 01:40 Uhr

Ein 35-jähriger Fahrzeugführer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogentest ergab den Hinweis auf den Konsum von Betäubungsmitteln, daher wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutentnahme durchgeführt.

3. Diebstahl von PKW, Weilmünster, Klapperfeld, Sonntag, 01.08.2021 01:45 Uhr - 11:00 Uhr

Durch den Fahrzeughalter wurde ein blauer PKW Daewoo Lacetti mit LM-Kennzeichen auf der Straße vor seiner Wohnanschrift geparkt. In den frühen Morgenstunden wurde der verschlossene PKW durch einen unbekannten Täter entwendet. Zeugen, welche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Standort des PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell