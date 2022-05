Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Unbekannte sprühen Graffiti an Mehrzweckhalle

Homberg (ots)

Wabern

Sachbeschädigung durch Graffiti an Mehrzweckhalle Tatzeit: 19.05.2022 - 20.05.2022, 08:00 Uhr Graffitis mit Inhalten aus der "Rapper-Szene" sprühten unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht an die Mehrzweckhalle in der Landgrafenstraße. Die Täter sprühten die Graffitis mit lila Farbe auf die linke Seite der Mehrzweckhalle und den Fußweg davor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell