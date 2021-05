Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung an der Haltestelle Römerhof - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es nach Zeugenaussagen am Donnerstag, den 27.05.2021 gegen 21:05 Uhr in Freiburg Littenweiler an der Haltestelle "Römerhof".

Die zwei minderjährigen Geschädigten sollen von zwei ihnen unbekannten Mädchen provoziert und verfolgt worden sein. An der Haltestelle sollen diese dann die beiden Geschädigten zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen haben.

Die beiden Tatverdächtigen, welche in einer größeren Jugendgruppe unterwegs gewesen seien sollen, werden als ca. 15-18 Jahre alt und schwarzhaarig beschrieben.

Laut einem Zeugen soll die Jugendgruppe des Weiteren mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0761 5575-600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell