Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Abschlussmeldung zu Brand in Schultoilette

Homberg (ots)

Guxhagen

Brandstiftung in Schultoilette- Folge- und Abschlussmeldung Brandzeit: 20.05.2022, 09:30 Uhr Heute Morgen kam es in einer Schultoilette einer Schule in der "Schöne Aussicht" zum Brand von Toilettenpapierrollen (wir berichteten). Derzeit noch unbekannte Täter hatten in einer Toilettenzelle eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Der Brand griff dann auf weitere Rollen über. Glücklicherweise wurde der Brand schnell entdeckt und von Lehrkräften der Schule gelöscht. Infolge des entstandenen Rauchs klagten 21 Schüler*innen über Atemwegsbeschwerden. Die Schüler wurden vor Ort vom alarmierten Notarzt untersucht. Ein Kind wurde vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus verbracht, die anderen 20 wurden vor Ort entlassen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 100,- Euro. Die Brandursache steht fest, es handelt sich um Brandstiftung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell