Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Zella-Mehlis (ots)

Eine 57-Jährige beschädigte in den frühen Mittwochmorgenstunden beim Ausparken einen geparkten Dacia in der Rechbergstraße in Zella-Mehlis. Dies meldete sie persönlich in der Dienststelle in Suhl, da der Fahrzeughalter des beschädigten Pkw nicht vor Ort war. Somit kam die Dame ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfall nach. Der Halter des Dacias wurde anschließend durch die Polizei über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell