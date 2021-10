Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte in Vollbrand

Wasungen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kamen sowohl die Polizei als auch die Kameraden der Feuerwehr bei einem Brand einer Gartenhütte bei Wasungen zum Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache geriet diese in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Suhl geführt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 03693 591-0 melden.

