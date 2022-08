Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung: Türe eingetreten

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (24. August 2022) gegen 07:00 Uhr kam es an der Wollenweberstraße in Emmerich zu einem Wohnungseinbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Tritte gegen die Wohnungstüre, Zugang zur Wohnung. Aus dieser entwendeten Sie 500EUR Bargeld, eine Spielekonsole inkl. Controller und Spiele sowie drei Armbanduhren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

