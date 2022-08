POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitagabend, 26.08.2022 um 21:15 Uhr betrat ein männlicher Täter den Verkaufraum einer an der Ostermayerstraße gelegenen Tankstelle. Er ging direkt hinter den Kassenbereich und stieß eine 36 jährige Mitarbeiterin zur Seite. Dort nahm er Geld welches auf der Verkaufstheke lag an sich und forderte die Mitarbeiterin in akzentfreiem Deutsch auf, die Kasse zu öffnen. Da sie dieser Forderung nicht nachkam, verstaute der Täter einige Schachteln ...

