POL-PDTR: Diebstahl von Kompletträdern - Täter flüchten Richtung Saarland

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter begaben sich am Donnerstag, 20.10.2022 gegen 01.05 Uhr auf das Gelände eines Autohauses im Käseicherweg in Idar-Oberstein, Stadtteil Weierbach. Durch die Täter wurden insgesamt drei Fahrzeuge angegangen. Die Fahrzeug wurden teilweise auf Pflastersteine gestellt, an einem Fahrzeug alle vier Räder abmontiert und entwendet und an den beiden anderen Fahrzeugen entsprechende Vorbereitungen zum Abmontieren der Räder getroffen. Nachdem die Täter durch eine eingetroffene Streife der PI Idar-Oberstein von einer weiteren Tatbegehung abgehalten wurden, flüchteten zwei Täter in Richtung eines abgestellten Fluchtfahrzeuges (vermutlich hochmotorisierter VW Golf GTI oder Hyundai i30, Farbe schwarz, vermutliches Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "SB" für Saarbrücken). Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die PI Idar-Oberstein konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet von Idar-Oberstein festgestellt werden. Das Fahrzeug flüchtet mit stark überhöhter Geschwindigkeit (weit über 150 km/h) über die B 41 in Richtung Birkenfeld. Dort wurde die Vollsperrung der B 41 im Bereich der Weiberswoogbrücke missachtet und die Gegenspur in Richtung Bad Kreuznach benutzt. Bei Gegenverkehr wäre hier ein Zusammenstoß unvermeidbar gewesen. Im Rahmen der weiteren Verfolgungsmaßnahmen durch weitere Streifen der PI Idar-Oberstein, PI Birkenfeld und PI Baumholder konnte das Fahrzeug auf Grund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit und der entsprechenden Fahrweise der Täter nicht angehalten werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist bei dem vorliegenden Sachverhalt ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

