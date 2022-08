POL-PDKL: Unfall unter Alkohol

Börrstadt (ots) - In der Zeit vom 06.08.2022 bis zum 11.08.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter drei Tonfiguren an einem Grab auf dem Friedhof in Börrstadt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion ...

mehr