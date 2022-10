Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VU mit unbekanntem Geschädigten

Trier (ots)

Verkehrsunfall mit beschädigtem Pkw / Zeugenaufruf

Konz, An der Lichtsmühle

Am Donnerstag, den 20.10.2022, gegen 11.10 Uhr wurde in 54329 Konz, An der Lichtsmühle 1 (Rewe-Parkplatz), ein Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein grauer Pkw Mercedes B-Klasse, parkte auf dem Parkplatz gegenüber dem Eingang zum ehemaligen Rewe-Markt. Die Verursacherin, Fahrerin eines weißen Opel-Corsa, streifte bei Ausparken und anschließenden Vorbeifahren an dem Mercedes dessen hinteren Stoßfänger. Dieser müsste linksseitig beschädigt worden sein. Die Verursacherin suchte anschließend die Polizeiwache auf, um den Vorfall zu melden. Es liegen bisher jedoch keine Erkenntnisse zu dem beschädigten Mercedes vor, da dieser vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte. Der Eigentümer des beschädigten Pkw Mercedes wird gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell