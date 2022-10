Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl

Morbach (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 20.10.2022 gegen 09:50 Uhr kam es am Geldausgabeautomaten der Sparkasse Morbach, Oberer Markt, zu einem dreisten Trickdiebstahl. Die Geschädigte war gerade im Begriff am Geldautomaten per EC-Karte Geld abzuheben, als sie von 2 neben ihr stehenden Männern angesprochen wurde. Einer der Personen hat sich gebückt und ihr 2 Geldscheine übergeben, mit dem Hinweis diese seien ihr wohl runtergefallen. In dem Moment der Unachtsamkeit entnahm die andere Person die EC-Karte, welche sich noch im Geldautomaten befand. Ihr abgehobenes Geld, welches sich noch im Ausgabefach befand, wurde glücklicherweise nicht entwendet. Die Täter flohen anschließend zu Fuß in Richtung Morbach Ortsmitte. Eine direkt angelegte Fahndung der Polizeiinspektion Morbach verlief negativ. Durch die Geschädigte konnte die nachfolgende Personenbeschreibung abgegeben werden: -2 männliche Täter, zwischen 20-30 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze Kleidung, der eine Täter leicht untersetzt, kurze Haare, Ansatz einer Glatze. Die Polizei Morbach bittet zur Aufklärung der vorliegenden Straftat um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell