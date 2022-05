Polizei Düren

POL-DN: Mann durch Schläge und Tritte verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düren/Kreuzau (ots)

Am Freitagabend erlitt ein junger Mann deutliche Verletzungen, nachdem er in Höhe des bekannten Parkplatzes am Dürener Tierheim von zwei derzeit unbekannten Männern malträtiert wurde.

Gegen 20:00 Uhr war der Geschädigte, ein 24-Jähriger aus dem Gemeindegebiet Kreuzau, mit seinem Elektro-Scooter zwischen Düren-Niederau und Kreuzau-Stockheim unterwegs. Zur selben Zeit soll ein mit zwei Männern besetzter Pkw mit der Städtekennung "AC" in Höhe des Parkplatzes am Burgauer Wald gestanden haben. Als der 24-Jährige auf den Parkplatz fuhr, habe sich der Wagen in Bewegung gesetzt, sei ihm kurz gefolgt und man habe ihn aufgefordert, stehen zu bleiben. Dann seien die beiden Insassen ausgestiegen und sofort sei es zum Kampf gekommen. Die Täter seien mit Schlägen und Tritten auf ihn losgegangen. Ob sie es auf seinen E-Scooter abgesehen hatten, ist mangels ausgesprochener Forderung derzeit nur eine Vermutung und bedarf der polizeilichen Ermittlung. Während der Kreuzauer von mehreren Schlägen und Tritten im Gesicht getroffen wurde, kam ein anderes Fahrzeug auf den Parkplatz gefahren. Dessen Insassen machten sich bemerkbar und griffen ein. Daraufhin ließen die Täter von dem 24-Jährigen ab und flohen (ohne Beute) mit dem Pkw in nicht feststehende Richtung. Der an Kopf und Kleidung geschädigte Kreuzauer, dessen Wunden später in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden, gibt an, mit den Zeugen vor Ort gesprochen zu haben. Leider wurde die Polizei erst verspätet über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, so dass die Personalien von Zeugen und sonstigen Hinweisgebern nicht feststehen.

Die Polizei benötigt zur Aufklärung der Straftat Aussagen von Mitteilern, die Angaben zum Tatgeschehen und zu den beiden Flüchtigen, die als junge Männer beschrieben werden, sowie das von diesen genutzte Fahrzeug machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei auch am Wochenende unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

