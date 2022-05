POL-DN: Faustschläge auf dem Fußballplatz

Düren (ots) - Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwochmorgen die Handtasche einer Frau aus Düren zu entwenden. Nachdem er im dritten Versuch scheiterte suchte er sich vermutlich ein neues Opfer. Eine 28-Jährige war 09:10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Victor-Gollancz-Straße in Richtung August-Klotz-Straße unterwegs als plötzlich ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Der Unbekannte griff nach der Handtasche der jungen Frau doch diese hielt die Tasche fest, so ...

