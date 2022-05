Polizei Düren

POL-DN: Handtaschenräuber gesucht

Düren (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwochmorgen die Handtasche einer Frau aus Düren zu entwenden. Nachdem er im dritten Versuch scheiterte suchte er sich vermutlich ein neues Opfer.

Eine 28-Jährige war 09:10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Victor-Gollancz-Straße in Richtung August-Klotz-Straße unterwegs als plötzlich ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Der Unbekannte griff nach der Handtasche der jungen Frau doch diese hielt die Tasche fest, so dass dem Mann ein Entreißen nicht gelang. Der Unbekannte drehte daraufhin, setzte zu einem neuen Versuch an und scheiterte erneut. Er wendete ein weiteres Mal und versuchte noch einmal sein Glück, bevor er erfolglos in Richtung August-Klotz-Straße davonfuhr. Vermutlich fuhr er von dort weiter in Richtung Tivolistraße, denn dort entriss, gegen 09:30 Uhr, ein Unbekannter auf einem Fahrrad einer 85 Jahre alten Frau im Vorbeifahren die Handtasche. Die Seniorin aus Düren war gegen 09:30 Uhr zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Mann in Höhe der Hausnummer 1 nach der Handtasche griff und davonfuhr.

In beiden Fällen wird der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt

- schlanke Statur - schwarze Daunenjacke - Mütze - graues Fahrrad - Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell