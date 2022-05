Polizei Düren

POL-DN: Katalysatorendiebe festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden drei Personen festgenommen, die mutmaßlich versuchten, einen Katalysator zu entwenden. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt.

Am 18.05.2022 gegen 01:05 Uhr war ein Zeuge mit seinem Hund in der Scharnhorststraße unterwegs, als er dort zwei verdächtige Männer beobachtete, die sich an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Er sprach die Männer an, die daraufhin zu Fuß in Richtung Heinrich-Dauer-Straße flüchteten. Kurze Zeit später fuhr ein grauer Polo ohne Beleuchtung in schnellem Tempo an ihm vorbei. Der Zeuge verständigte die Polizei, die kurze Zeit später am Tatort eintraf.

Man stellte vor Ort fest, dass das angegangene Fahrzeug mit einem Wagenheber an der Front angehoben war. An der Unterseite des Autos waren Schnitte vor und hinter dem Fahrzeugkatalysator zu erkennen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der vom Zeugen beschriebene Polo angetroffen werden. Im Auto befanden sich zwei Männer, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf, sowie eine Frau. Die 38 und 30 Jahre alten Männer ohne festen Wohnsitz sowie die 31-jährige Frau aus dem Saarland wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen der beiden Männer lag ein Haftbefehl vor. Die Tatverdächtigen werden im Laufe des Tages vernommen.

