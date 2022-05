Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall - Verursacherin unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Niederzier (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es an der Einfahrt zu dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Huchem-Stammeln zu einem Verkehrsunfall, die Verursacherin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Eine 41 Jahre alte Frau aus Jülich war gegen 14:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Jülicher Straße in Fahrtrichtung Jülich unterwegs. In Höhe der Ausfahrt zum Parkplatz des Lebensmitteldiscounters entdeckte sie das Fahrzeug einer 37-Jährigen aus Niederzier. Per Zeichen signalisierte die 41-Jährige der Fahrzeugführerin aus Niederzier, dass sie losfahren könne. Als die 37-Jährige diese jedoch nicht tat, fuhr die 41-jährige aus Jülich selbst los. Plötzlich setzte die 37-Jährige ihr Fahrzeug doch in Bewegung und die Frau aus Jülich blieb erneut mit ihrem Pkw stehen. Diese Reaktion konnte dennoch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Die 37-Jährige schätze den Abstand zum Fahrzeug der 41-Jährigen vermutlich falsch ein und touchierte dieses beim Linksabbiegen. Die hinzugerufenen Beamten nahmen in der Atemluft der 37-Jährigen Alkoholgeruch wahr, auch ein freiwillig durchgeführter Drogentest schlug positiv an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt

