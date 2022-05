Polizei Düren

POL-DN: Ladendieb erwischt - Mitarbeiterin verletzt

Düren (ots)

Eine 51-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes auf der Malteserstraße in Düren wurde bei dem Versuch, zwei Ladendiebe zu stellen durch dessen Komplizen verletzt. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert an.

Am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Düren zu der Filiale eines Discounters gerufen. Zwei männliche Personen wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie im Verkaufsraum zwei mitgebrachte Tüten mit Lebensmitteln befüllten und diese dann in den Eingangsbereich stellten. In einem günstigen Moment versuchten die Tatverdächtigen dann, nachdem sich die Schiebetür des Eingangs geöffnet hatte, mitsamt den zuvor abgestellten Tüten den Markt zu verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Bei dem Versuch, die beiden Täter am Verlassen des Marktes zu hindern, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf die 51- Jährige von den Tätern in einen Zeitungsständer geschubst wurde, hierdurch erlitt sie Verletzungen. Einem der Täter gelang es zu fliehen. Der Mittäter, ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in Düren, konnte durch zwei, der 51-Jährigen zu Hilfe eilenden, Zeugen (44 und 23 Jahre alt, beide aus Düren) festgehalten und der Polizei übergeben werden. Er wurde zur Polizeiwache Düren gebracht.

Die geflüchtete Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 170 cm groß - südländisches Aussehen - blauer Sportanzug - Anglermütze

Die verletzte Mitarbeiterin wurde mit einem Rtw zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Diebesgut verblieb im Markt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem noch flüchtigen Täter geben können, sich unter 02421 949-0 zu melden.

