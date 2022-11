Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Freitagabend, 04.11.2022 gegen 23:45 Uhr nutzten zwei 16jährige Gelsenkirchener die Straßenbahn der Linie 301 in Fahrtrichtung Bismarck. An der "Haltestelle Friesenstraße" auf der Cranger Straße stiegen die beiden jungen Männer aus, als eine Gruppe von drei ebenfalls männlichen Personen auf sie zuging. Eine dieser Personen richtete eine Schreckschusswaffe auf die beiden und raubte letztlich zwei Mobiltelefone sowie Bargeld. Nachdem der Haupttäter einem der Geschädigten noch zweimal mit der Schreckschusswaffe auf den Hinterkopf schlug, flüchtete die Tätergruppe in Richtung Münsterstraße. Durch die Schläge auf den Kopf trug der 16jährige Geschädigte eine Platzwunde davon. Die drei Tatverdächtigen werden als Südländer, ca. 170cm groß, 20-30 Jahre alt, schwarz bekleidet mit Mund-Nasenschutz beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK21) oder 0209-365-8240 (Kriminalwache).

