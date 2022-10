Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Angebliche Hellseherinnen erbeuteten Bargeld - Ergänzungsmeldung

Osnabrück (ots)

Ergänzungsmeldung zum Beitrag "POL-OS: Osnabrück: Angebliche Hellseherinnen erbeuteten Bargeld" vom 04.10.22 um 14:25 Uhr

Am Nachmittag des 22.09.22 gaben zwei Frauen an einer Bushaltestelle im Bereich "Neumarkt" vor, über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen. Zunächst lotsten sie ihr 62-jähriges Opfer in den Bereich "Öwer de Hase", hinter eine Apotheke. Der Frau wurde von den Betrügerinnen dann weisgemacht, dass sie einen Unfall ihres Sohnes abwenden könne, indem sie eine vierstellige Summe Bargeld in ein Tuch einwickle. Zusammen mit einer der Betrügerinnen fuhr die verunsicherte Frau in der Buslinie 16 nach Lotte und holte das Bargeld, anschließend ging es abermals mit der Linie 16 zurück nach Osnabrück. Im Bereich Öwer de Hase trafen sich alle drei Frauen wieder, gemeinsam lief man in Richtung Haarmannsbrunnen. Dort wurde ein Ritual durchgeführt. Im Nachhinein stellte die Geschädigte fest, dass die Betrügerinnen das Bargeld im Tuch unbemerkt gegen wertloses Papier ausgetauscht hatten.

Die Betrügerinnen werden wie folgt beschrieben:

Die erste Täterin:

- nannte sich "Natascha" - helle Haare (gefärbt) zum Zopf gebunden - ca. 1,60 m groß - mollige Statur - osteuropäisches Aussehen - weiße Strickjacke - sprach Russisch

Die zweite Täterin:

- nannte sich "Nina" - dunkle Haare, hochgesteckt - ca. 1,53 m groß - trug eine rahmenlose Brille - osteuropäisches Aussehen - weiße Strickjacke / Weste mit Kapuze - sprach Russisch

Wer Hinweise zu den beiden Betrügerinnen oder zur konkreten Tat geben kann, meldet sich bitte unter 0541/327-3303 oder 0541/327-2115.

