Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung in der Johannisstraße - Opfer verstorben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Morgen des 12.09. wurde im Flur eines Wohnhauses in der Johannisstraße ein blutender und nicht ansprechbarer Mann aufgefunden. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 22-jährigen Osnabrücker, Rettungsdienst und Notarzt brachten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zunächst deutete alles auf ein Sturzgeschehen hin, dennoch nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Am 17.09.2022 erlag der 22-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen. Der Zentrale Kriminalermittlungsdienst leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Beamten konnten ermitteln, dass der 22-Jährige am 11.09. gegen 23:15 Uhr zum Opfer einer Körperverletzung in der Johannisstraße geworden war. Der Mann war vor einem Kiosk auf dem Abschnitt zwischen Neumarkt und Seminarstraße zunächst körperlich angegriffen worden, stürzte daraufhin und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Zu genau dieser Körperverletzung suchen die Ermittler der Polizei nun Augenzeugen, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben. Hinweise werden unter 0541/327-3103 oder 0541/327-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell