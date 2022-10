Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Zwei Leichtverletzte nach Unfall zwischen PKW und Motorrad

Ostercappeln (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 11:30 Uhr an der L76 in Venne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren die Vördener Straße in Richtung Hunteburg. Der vorausfahrende 61-jährige Mercedes-Fahrer beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Zeitgleich setzte der hinterherfahrende Kradfahrer zum Überholvorgang an und fuhr in den abbiegenden PKW. Der 57-Jährige kam infolge der Kollision zum Fall und verletzte sich leicht. Die 66 -jährige Beifahrerin des Mercedes wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

