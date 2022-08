POL-MI: Lkw-Fahrer drängt Radfahrer ab

Minden (ots) - Nach einem Unfall an der Ampelkreuzung Kaiserstraße / Viktoriastraße / Hafenstraße am Sonntag, 24. Juli bittet die Polizei einen Radfahrer als Zeugen Kontakt aufzunehmen. Den Erkenntnissen nach hatte eine 27 Jahre alte Tretroller-Fahrerin aus Gevelsberg gegen 9.15 Uhr beabsichtigt, die Kaiserstraße an der dortigen Ampelanlage in Richtung der ...

