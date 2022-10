Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit vom Freitagmittag (12 Uhr) bis Montagmittag (12:20 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Straße "Kollegienwall". Der Täter brach eine Glasscheibe gewaltsam aus dem Rahmen und verschaffte sich Zutritt. Im Inneren der Bäckerei suchte der Einbrecher nach Wertgegenständen und erlangte ein Ipad und Bargeld in niedriger Höhe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541 /327-3203 oder -2115 entgegen.

