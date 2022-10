Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Linienbus kollidierte mit Bahnschranke - keine Verletzten

Um kurz nach 11 Uhr wurde die Polizei am Sonntag zum Bahnübergang in die Atterstraße gerufen, ein Linienbus war in stadtauswärtige Richtung mit einer Bahnschranke kollidiert. Der 48-jährige Busfahrer hatte offensichtlich das Rotlicht der Schrankenanlage übersehen und war noch auf den Bahnübergang eingefahren. Der Bus kollidierte folglich mit einer sich herabsenkenden Halbschranke, konnte den Übergang aber noch passieren. Es wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Am Bus und der Schranke entstanden nicht unerhebliche Sachschäden, die derzeit noch nicht näher beziffert werden können. Nach der Unfallaufnahme prüften die Beamten die Funktionstüchtigkeit der Schrankenanlage und setzten die Bundespolizei in Kenntnis.

