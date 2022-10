POL-OS: Bissendorf/Schledehausen: Ein Leichtverletzter nach Blitzeinschlag auf Tankstellengelände

Hilter a.T.W. (ots) - In der Nacht zum Samstag ist eine Tankstelle in der "Osnabrücker Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 3.15 Uhr verschafften sich die Täter unerlaubt Zugang zu dem Gebäude in der Nähe der "Borgloher Straße". Im Innern erbeuteten die Diebe zahlreiche Zigarettenpackungen und machten sich damit aus dem Staub. Auf ihrer Flucht über ein angrenzendes Baustellengelände verloren die ...

mehr