POL-WAF: Ahlen. Zugang zu Computer verschafft

Warendorf (ots) - Ein junger Motorradfahrer ist am Dienstag (16.08.2022, 07.20 Uhr) bei einem Alleinunfall in Oelde schwer verletzt worden. Der 21-jährige Rietberger fuhr mit seinem Motorrad die Rhedaer Straße von Rheda-Wiedenbrück in Richtung Oelde. Aus noch unklarer Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Krad, kam von der Straße ab und fuhr in ein angrenzendes Feld. Rettungskräfte brachten den ...

